В Португалии вводят ночной комендантский час для предотвращения распространения коронавируса. Ограничение будет действовать в 90 из 278 муниципалитетов материковой части страны, сообщает EURACTIV.

"90 из 278 муниципалитетов в материковой части Португалии (32,4%) имеют очень высокий риск заражения COVID-19, поэтому в них будет введен ночной комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 5:00",- говорится в сообщении.

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Кроме этого, в данных 90 муниципалитетах магазины и рестораны будут работать меньшее количество часов.

Отмечается, что кроме обязательного комендантского часа, будет введено еще одно ограничение, а именно: для доступа внутрь ресторанов отныне необходимо свидетельство о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что ВОЗ предупредила об опаснейшей вспышке COVID осенью.

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