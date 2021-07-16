Португалия вводит комендантский час [ Редактировать ]
В Португалии вводят ночной комендантский час для предотвращения распространения коронавируса. Ограничение будет действовать в 90 из 278 муниципалитетов материковой части страны, сообщает EURACTIV.
"90 из 278 муниципалитетов в материковой части Португалии (32,4%) имеют очень высокий риск заражения COVID-19, поэтому в них будет введен ночной комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 5:00",- говорится в сообщении.
Кроме этого, в данных 90 муниципалитетах магазины и рестораны будут работать меньшее количество часов.
Отмечается, что кроме обязательного комендантского часа, будет введено еще одно ограничение, а именно: для доступа внутрь ресторанов отныне необходимо свидетельство о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.
Ранее сообщалось, что ВОЗ предупредила об опаснейшей вспышке COVID осенью.
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