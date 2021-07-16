Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Спортсменка может продолжить свою карьеру под другой фамилией.

Монфис опубликовал в Instagram фото и подписал их словами "Большой день". На снимках запечатлены игрушечные копии пары в образе супергероев, а внизу - подпись "Мистер и миссис Монфис" с датой 16 июля 2021 года.

Их роман начался после победы Свитолиной на турнире WTA в 2018 году. Тогда украинка вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех. А уже в апреле этого года Монфис сделал предложение выйти за него замуж.

Напомним, Элина Свитолина - украинская профессиональная теннисистка, победительница 17 турниров WTA, победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде, а также бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что участница Spice Girls вышла замуж после более 20 лет отношений.

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