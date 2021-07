Пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла полячке Магде Линетт (44-я в мировом рейтинге) во втором круге Уимблдона - одного из четырех турниров серии "Большого шлема". 26-летняя одесситка, ставшая полуфиналистом Уимблдона в 2019 году, уступила в двух сетах - 3:6, 4:6.

Top-10 toppled 👏@MagdaLinette notches the biggest win of her career, defeating No.3 seed Elina Svitolina in straight sets#Wimbledon pic.twitter.com/i3a1Okwd8Y