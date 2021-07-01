Свитолина и Костюк вылетели с Уимблдона [ Редактировать ]
Источник: Wimbledon
Пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла полячке Магде Линетт (44-я в мировом рейтинге) во втором круге Уимблдона - одного из четырех турниров серии "Большого шлема". 26-летняя одесситка, ставшая полуфиналистом Уимблдона в 2019 году, уступила в двух сетах - 3:6, 4:6.
Top-10 toppled 👏@MagdaLinette notches the biggest win of her career, defeating No.3 seed Elina Svitolina in straight sets#Wimbledon pic.twitter.com/i3a1Okwd8Y— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021
А Марта Костюк (70-я), отпраздновавшая 19-летие 28 июня, уступила латышке Анастасии Севастовой (56-я) - 6:1, 4:6, 3:6.
Таким образом после второго круга на Уимблдоне не осталась представительниц Украины. За участие во втором круге (Марта впервые попала в основную сетку турнира) наши теннисистки заработали по $104 тыс. призовых.
Ранее из турнира вылетели Леся Цуренко (не выходя на корт), и Катерина Козлова (уступила белоруске Виктории Азаренко).
Ранее "Подробности" сообщали, что Свитолина согласилась выйти замуж за французского спортсмена и показала кольцо за $700 тысяч (на фото).
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