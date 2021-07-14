45-летняя британская певица, участница женской поп-группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж за своего возлюбленного Джейда Джонса, с которым она находится в отношениях уже 21 год. У пары есть двое сыновей: десятилетний Тейт и тринадцатилетний Бо.

13 июля на своей странице в Instagram Эмма поделилась свадебным фото. "Мистер и Миссис Джонс!" - коротко подписала она снимок.

Для торжественного события Бантон выбрала короткое белое платье с длинным прозрачным шлейфом и цветочную корону, а Джонс был одет в коричневый блейзер Gucci и темно-синюю футболку, дополнив образ коричневым шляпой.

Пара получила десятки поздравительных сообщений от фанатов и звездных друзей, в том числе от большинства ее коллег по группе Spice Girls.

Джонс и Бантон вместе уже 21 год и обручились в 2011 году, в том же году у них родился второй сын Тейт. Пара начала встречаться в 1999 году.

Ранее сообщалось, что 51-летняя вокалистка No Doubt Гвен Стефани вышла замуж. Также мы писали о том, что экс-холостяк Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.