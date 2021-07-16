До 2014 года патроны производили в Луганске Источник: УНИАН

В Житомире построят завод по производству патронов. Об этом сообщил в Facebook мэр города Сергей Сухомлын в Facebook.

Сумма инвестиций - около $100 млн. По его словам, американский инвестор выбрал Житомир среди трех городов-претендентов. Обзавестись новым предприятием также хотели в Днепре и Львове.

Мэр Житомира напомнил, что в 2014 году Украина потеряла единственный завод, который производил патроны. Он находился в Луганске.

Производство будет абсолютно безопасным, там не будет складов, которые несут угрозу. К примеру, Луганский завод располагался в центре города. Это предприятие будет важным и для города, и для государства. Это фактически вход Украины в систему "натовской" оборонной стратегии: изготовленная продукция пойдет и на НАТО.

Мэр сообщил, что сессия горсовета в пятницу, 16 июля, дала разрешение разработать техническую документацию на земельный участок. Его построят на территории бывших "Станков-автоматов" (ул. Королева, 132).

Далее - обязательно будем заключать инвестиционный договор, где пропишем все обязательства. Вскоре покажем социальные программы, которые предлагают инвесторы. Они расскажут о системе приема на работу: будет действовать обязательная квота для ветеранов АТО.

Напомним, что в декабре 2018 года на винницком заводе "Форт" начали производить патроны. На предприятии запустили линию, где изготавливают пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).