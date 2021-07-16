Одна з норм закону стосується книговидавців. Не менше ніж половина назв усіх книжок, виданих упродовж року, має бути українською. Але це зовсім не означає, що невдовзі полиці книгарень будуть переповнені вітчизняними виданнями. Хоча і попит є, і пропозиція. Про тенденції українського книжкового ринку - в сюжеті Тетяни Радченко.

Український письменник Анатолій Дністровий у літературі вже майже третину століття. Починав творити ще в студентські роки. Видав зо два десятки книжок.

Анатолій Дністровий, український письменник:

В різних тематичних і жанрових нішах: поезія, есеїстика, проза, дитяча література, нон-фікшн такий більш інтелектуальний.

Пан Анатолій переконаний, що нині відчувається неабияке піднесення вітчизняної літературної творчості. Українські письменники можуть скласти гідну конкуренцію зарубіжним. От тільки читати друковані книжки українці стали дедалі менше.

Анатолій Дністровий, український письменник:

Сучасна література не має такого ще, так би мовити, охоплення читацького і вона тому цікава, чи це британська, чи польська чи українська, яка завгодно література національна це справді така динамічна реальність, яку постійно треба відкривати.

Нині більшість віддає перевагу електронним виданням. Адже дуже просто відсканувати книжкову новинку і викласти в мережу. І в такий спосіб збільшити кількість піратського контенту, через який українська книжкова галузь щороку втрачає 30 мільйонів доларів.

А паперову книжку коли в останній раз ви читали? -Давно.

Мені подобається читати електронні книжки, бо їх не треба з собою кудись додатково брати.

Я больше предпочитаю электронные книжки потому что так удобнее.

Тож щоразу, коли ви завантажуєте новий український роман з інтернету, пам'ятайте: цим ви обкрадаєте вітчизняних письменників і видавців. Хоча сам факт - зростання інтересу до української книги - не може не тішити.

Ірина Батуревич, заступник директорки Українського інституту книги:

За результатами нашого опитування, яке ми проводили 2020 році вперше в історії України читачі зазначали, що читати українською мовою їм зручніше ніж російською. Якщо подивитись на нові досліждення за попередні роки, ви побачите, що навіть за 18 рік стався перелам і це дуже втішно, тому що це дає можливість нам створювати власний національний ринок.

А створити власний ринок книги можна лише цивілізованим шляхом. Видавати українською і купувати українське. І цю позитивну тенденцію має неабияк підсилити новий закон про мову.