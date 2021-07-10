Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит главы государств в США. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Собеседники обсудили "актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США".

Собеседники обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления.

Также Нуланд и Ермак обсудили дальнейшее двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли. Они констатировали схожесть подходов и оценок Киева и Вашингтона относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности в отношении последствий достройки российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Андрей Ермак уделил особое внимание ситуации с безопасностью на Донбассе и потенциальным угрозам в контексте российско-белорусских учений "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на военных полигонах Беларуси и России.

"Заместитель Государственного секретаря Виктория Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", сообщает пресс-служба главы государства.

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Предыдущая беседа Нуланд и Ермака о будущем визите Зеленского в США состоялась 24 июня. Напомним, что Владимир Зеленский 7 июня сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским лидером получил приглашение посетить Белый дом в июле этого года.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Украины в США планируется в конце июля, но конкретная дата пока согласовывается.

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Как сообщали "Подробности", США работают над сдерживанием угроз "Северного потока-2" против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.