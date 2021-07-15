Встреча Байдена и Зеленского: в США сделали заявление [ Редактировать ]
Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США до сих пор не известна. Но встреча должна состоятся этим летом.
Об этом сообщается на брифинге представителей администрации США.
"Когда президент разговаривал с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет проходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", - отметил один из них.
Как сообщали "Подробности", США работают над сдерживанием угроз "Северного потока-2" против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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