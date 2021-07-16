Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду останется в "Ювентусе" еще на сезон. Звездный футболист сообщил свое решение боссам туринского клуба. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Лучший форвард Евро-2020 и уведомил клуб, что не уйдет как минимум до зимнего трансферного окна. По данным издания, ни 36-летний Роналду, ни "Ювентус" не получали официальных предложений о трансфере.

Напомним, что в 2018 году Роналду принял решение перебраться в туринский "Ювентус". За его трансфер заплатили 112 млн евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории итальянских клубов. Контракт с "Ювентусом" действует до июня 2022 года, а зарплата португальца составляет 31 млн в год.

В первый же сезон с новой командой Криштиану победил в Серии А, а также взял Суперкубок Италии. В прошлом сезоне Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 голов. Однако ни разу "Ювентусу" не удалось пробиться даже в полуфинал Лиги чемпионов.

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Криштиану Роналду является одним из самых титулованных спортсменов планеты. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед" и четырежды - с "Реал Мадридом". Португалец семь раз выигрывал чемпионаты Англии, Испании и Италии и провел 165 игр за сборную Португалии, забив 101 гол.

Кроме клубных побед, у Роналду множество индивидуальных трофеев. Среди них - пять "Золотых мячей". Данная награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.

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Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram.