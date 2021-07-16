В чемпионате Италии футболистам запретили играть в зеленой форме [ Редактировать ]
Источник: FIGC
Начиная с сезона-2022/23 в итальянском футболе ввели запрет на зеленую форму для полевых игроков. Об этом сообщается в пресс-релизе Lega Serie A.
Запрет на зеленый цвет связан с улучшением качества телевизионного изображения. На современных плазменных и жидкокристаллических экранах зеленая форма сливается с газоном, создавая неудобство для зрителя.
Изменения также коснутся гетр и трусов. В случае, если используется более трех цветов, один из них должен четко доминировать на майке, шортах и носках.
Руководство Серии А решило заранее объявить о новом правиле, чтобы за следующий год клубы могли спокойно подготовить новую экипировку.
Зеленый цвет формы игроков предпочитает "Аталанта", за которую выступает Руслан Малиновский и "Сассуоло" (с черными полосами). Этот же цвет присутствует в выездной форме еще нескольких клубов.
На днях футбольные функционеры утвердили новый формат Кубка Италии на период 2021-24 годов: 20 клубов Серии А, 20 клубов Серии В и только 4 клуба Серии С.
Новый сезон Серии А стартует 22 августа. Зрителям разрешат посещать матчи, но не более 50% стадиона. Власти планируют снять все ограничения для полностью вакцинированных болельщиков.
Напомним, что с 28 июня в Италии отменили требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе.
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