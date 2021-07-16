Понад сімсот нових випадків за добу. В Україні знову зростає показник зараження коронавірусом. Одужали близько шестисот людей, померли сімнадцять.

Найбільше інфікованих у Києві та області, а також на Донеччині, Полтавщині й Одещині. Напередодні щепили рекордну кількість українців майже сто двадцять тисяч.

Більше ніж половина з них отримали одну дозу, інші повністю імунізовані. Від початку вакцинальної кампанії протиковідну ін'єкцію зробили майже трьом мільйонам українців.