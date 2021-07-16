В аеропорту Одеси відкрили нову злітно-посадкову смугу [ Редактировать ]
Нову злітно-посадкову смугу відкрили сьогодні в Одеському аеропорту. Її будували два з половиною роки. Летовище завдовжки майже три кілометри, шириною сорок п'ять метрів. Обладнане усією необхідною інфраструктурою.
Завдяки цьому аеропорт тепер зможе обслуговувати літаки середньої та великої дальності, а це збільшить кількість рейсів, а отже й пасажиропотік. Першим судном, яке приземлилося на новій смузі, став літак із Борисполя. Його урочисто зустрічали водяною аркою.
Сергій Гриневецький, голова Одеської обласної держадміністрації:
Ми розуміємо, наскільки це важливо - це магніт, який буде притягувати інвестиції в наш регіон. Сьогодні Міжнародний аеропорт "Одеса"- це серцевина. Перша цеглина в той фундамент інфраструктурної розбудови всього нашого регіону - вважаю, всієї нашої держави!
Володимир Семенченко, директор Міжнародного аеропорту "Одеса":
В этом году мы планируем обслужить порядка полутора миллионов пассажиров. Наш терминал рассчитан на обслуживание порядка четырех миллионов пассажиров в год. По оценкам специалистов, мы достигнем эту цифру через пять лет.
по теме
Куди направляють рейси і чи знають про це пасажири?
QR-квитки також можна купити і в касах столичного метрополітену. У наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд становить 160 гривень
Розширити аеропорт "Київ" та побудувати нові парки - на літо у столичної влади амбітні плани
Тарифи підвищили першого червня: обіцяли, що це покращить якість перевезень, а водіям дасть змогу заробляти - чи змінилося щось за місяць?
Дорогу до кордону має ремонтувати польська компанія. Вона виграла тендер ще кілька років тому. Розбиті вщент пів сотні кілометрів європейці обіцяють відновити за ціною на 20 відсотків дешевше, ніж українські шляховики