Нову злітно-посадкову смугу відкрили сьогодні в Одеському аеропорту. Її будували два з половиною роки. Летовище завдовжки майже три кілометри, шириною сорок п'ять метрів. Обладнане усією необхідною інфраструктурою.

Завдяки цьому аеропорт тепер зможе обслуговувати літаки середньої та великої дальності, а це збільшить кількість рейсів, а отже й пасажиропотік. Першим судном, яке приземлилося на новій смузі, став літак із Борисполя. Його урочисто зустрічали водяною аркою.

Сергій Гриневецький, голова Одеської обласної держадміністрації:

Ми розуміємо, наскільки це важливо - це магніт, який буде притягувати інвестиції в наш регіон. Сьогодні Міжнародний аеропорт "Одеса"- це серцевина. Перша цеглина в той фундамент інфраструктурної розбудови всього нашого регіону - вважаю, всієї нашої держави!

Володимир Семенченко, директор Міжнародного аеропорту "Одеса":