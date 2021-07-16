Тепер концерти, шоу, вистави і кіно - лише державною або з перекладом

Української стане більше. Відсьогодні набули чинності чергові норми закону про мову. Тож тепер концерти, шоу, вистави і кіно - лише державною або з перекладом. Винятки зробили хіба що для пісень та кінофестивалів.

Афіші, постери та оголошення, до речі, теж тільки українською. Те саме стосується мови екскурсій та оформлення виставок у музеях.

Видавництва мають друкувати державною не менше як половину всіх книжок. І головне для чиновників, а також для охочих отримати українське громадянство знання мови тепер не побажання, а вимога. І його вони зобов'язані підтвердити на іспиті.