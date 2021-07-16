Нью-Йорк обстріляли. На Донеччині під ворожим вогнем опинилося мирне селище - колишнє Новгородське. Противник ударив по приватному сектору з важких гармат. Наслідки бачив наш Руслан Смещук.

Майже центр Нью-Йорка прифронтового міста, якому нещодавно повернули історичну назву. Напередодні ввечері сюди прилетів один із ворожих снарядів від гаубиці. У будинок не влучив. Проте вибуховою хвилею зачепило два сусідніх подвір'я.

Любов Толдикіна, жителька Нью-Йорка:

С пол-восьмого стрельба была. Три раза. А потом такой звук пошел - сильный. Я сидела в беседке, перебирала огурцы на закупорку. Потом бац стало гореть, дым.

Цьому будинку дісталося найбільше. Пані Олена саме була вдома.

Это настолько ее вырвало, что она аж сюда отлетела. Она вот тут стояла. Это ее так вырвало волной.

З початком обстрілу жінка сховалася за цим диваном. Каже, іноді по Нью-Йорку "прилітає", але такого ще не було.

Олена Ротач, жителька Нью-Йорка:

Оно как-то все на окраинах, а мы прилягли и лежали. Чтобы так конкретно на центральную улицу залетело - это так в первый раз. Вообще. Никто даже не ожидал, не думал.

І хоча околиці Нью-Йорка періодично відчувають ворожі атаки, середмістя війна майже оминає. Ось через це виробництво.

А всього за декілька кілометрів знаходиться фенольний завод - небезпечне хімічне виробництво. І якщо снаряди влучають сюди - тут буде справжня екологічна катастрофа. Із сотнями, а можливо навіть і тисячами жертв.

А радіус забруднення сягатиме десятків кілометрів по обидва боки фронту.

Ворог бив із боку окупованої Горлівки. Схоже, цілили по армійських позиціях перед містом, але зачепили і мирні вулиці.

Віталій Могила, представник спостережної місії:

Обстріл з населеного пункту Горлівка в напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Оце наслідки. Обстріл проводився з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння - це ствольна артилерія.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

Ще декілька прилетіло по наших позиціях. Один військовослужбовець зазнав опіків - зараз знаходиться в шпиталі.

Ворожі медіаресурси навіть не приховують факт обстрілу - опублікували в інтернеті фрагмент вогневого удару по Нью-Йорку.

Про воєнний злочин уже повідомили місію ОБСЄ. А правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".