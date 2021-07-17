В Україні більше чотирьох мільйонів людей вакцинувались проти COVID-19 [ Редактировать ]
Більше чотирьох мільйонів. Стільки українців щепилися проти коронавірусу від початку вакцинальної кампанії. З них обидва уколи вже отримали майже півтора мільйона. Добові ж показники стабільні - проти коронавірусу вакцинують не менше ста тисяч людей щодня. Що ж до нових інфікувань
На сьогодні маємо майже шістсот випадків. Це трохи менше, ніж за попередню добу. Одужали при цьому 676 пацієнтів. 16 людей померли. Найбільша кількість випадків нового зараження у столиці, на Одещині та Дніпропетровщині.
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