Більше чотирьох мільйонів. Стільки українців щепилися проти коронавірусу від початку вакцинальної кампанії. З них обидва уколи вже отримали майже півтора мільйона. Добові ж показники стабільні - проти коронавірусу вакцинують не менше ста тисяч людей щодня. Що ж до нових інфікувань

На сьогодні маємо майже шістсот випадків. Це трохи менше, ніж за попередню добу. Одужали при цьому 676 пацієнтів. 16 людей померли. Найбільша кількість випадків нового зараження у столиці, на Одещині та Дніпропетровщині.