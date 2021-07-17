Паводок у західній Європі: понад тисяча людей зникли безвісти [ Редактировать ]
До ста п'ятдесяти семи збільшилася кількість жертв паводку у західній Європі. У Німеччині загинули щонайменше 133 людини. Понад тисяча зникли безвісти. Після рясних злив під воду пішли численні будинки й автомагістралі. Без електрики лишилися цілі населені пункти.
Рятувальники продовжують шукати постраждалих. А місцеві жителі виносять із затоплених домівок вцілілі речі та беруться до прибирання. Це стихійне лихо в країні вже назвали катастрофою століття. Тим часом у сусідній Бельгії загиблих вже 24.
Стільки ж зникли безвісти. Найбільше постраждала провінція Льєж. В місті Пепенстер зруйновані 20 будинків. Один з них обвалився просто під час інтерв'ю мера журналістам це зафільмував оператор. Прем'єр-міністр Бельгії оголосив 20 липня днем трауру за загиблими внаслідок стихії.
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