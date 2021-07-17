Вони годують прем'єр-міністрів, президентів та королів. У Франції зібралася так звана "Гастрономічна Велика Двадцятка". Це об'єднання шеф-кухарів найвпливовіших людей світу.

Що таке кулінарна дипломатія та яких навичок потребує професія куховара глави держави - розкаже наша кореспондентка Світлана Чернецька.

Це члени однієї із найексклюзивніших спільнот у світі. Клуб "Шефи шефів". У фартухах та накрохмалених білих піджаках - шеф-кухарі президентів, прем'єрів та монархів. Вони зустрічаються щороку, аби поділитися останніми новинами своїх кухонь та попрацювати разом над новими ідеями.

Гійом Гомез, головний кухар президента Франції (1998-2021):

Звичайно, ми впевнені, що наша робота впливає на атмосферу та перемовини під час офіційних візитів. І слоган нашого клубу, якщо політика розділяє людей, то гарна їжа на столі об'єднує. Тож ми віримо, що є важливим аспектом дипломатії.

Одна справа - смачно нагодувати свого президента чи короля. А зовсім інша догодити високоповажному гостю з-за кордону. Перед кожною важливою зустріччю шефи зідзвонюються по особистій секретній лінії, так званому "блакитному телефону". Та обговорюють майбутнє меню. Щоб не було повторів страв, заборонених чи ненависних продуктів.

Гійом Гомез, головний кухар президента Франції (1998-2021):

Насамперед нам треба усвідомити, що ми готуємо не те, що хочемо, а те, чого від нас чекають. Щоразу, коли ми в Єлисейському палаці приймаємо британську королеву чи президента США стаємо послами французької кухні.

Такі зустрічі шефів проходять щороку в різних країнах. Щоби учасники могли ближче познайомитися з місцевою кухнею. Одним із найяскравіших та найнесподіваніших став саміт у Індії - 5 років тому.

Крістіан Гарсія, шеф-кухар принца Монако, голова клубу кухарів "Шефи шефів"

Я думав, що знаю як готувати індійську їжу, але зараз я розумію, що абсолютно помилявся, бо окрім Каррі та ще кількох приправ, нічого не використовував. А тут я відкрив для себе стільки нових страв та спецій.

На відміну від індійської французька кухня добре відома усім присутнім. Її все-таки вважають взірцем досконалості в гастрономії. Але й вона не стоїть на місці. Шефи відвідали кілька французьких провінцій, у пошуках сучасних трендів.

Крістета Комерфорд, головна кухарка президента США:

Ми не лише робимо все можливе, аби вдовольнити смаки та вимоги наших роботодавців, але й враховуємо сезонність продуктів, вибираємо ті з них, що вирощені місцево. З одного боку боремося за автентичність кухні з іншого, постійно модернізуємо. Тобто, це зовсім не проста робота.

Вже традиційно, на таких зустрічах шефи не лише відпочивають, обмінюються досвідом та смакують місцеві делікатеси. Працювати теж доводиться. В кожній країні влаштовують благодійні обіди та вечері.