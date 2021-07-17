Відпочинок на паузі. У Києві закрили всі чотирнадцять муніципальних пляжів. Про це повідомляють комунальники. Все через аномально високу температуру у воді розмножуються водорості, які поглинають кисень і виділяють токсичні речовини.

Такий процес шкідливий не лише для людського здоров'я. Це може спричинити також мор риби у Дніпрі. Коли кияни знову зможуть купатися поки невідомо. Поки ж дозволений відпочинок лише біля води.