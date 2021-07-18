Под Кривым Рогом пациент психбольницы убил медбрата и сбежал [ Редактировать ]
Из областной психоневрологической больницы, расположенной под Кривым Рогом в селе Гейковка, 18 июля сбежал один из пациентов, убив медбрата. Об этом сообщает "Первый Городской" со ссылкой на полицию.
Тело 54-летнего медбрата нашли в больнице около 4 часов утра. Сбежавшему пациенту, которого подозревают в убийстве - 21 год. Он страдал психическим заболеванием, отличался жестокостью и агрессивностью. В больницу попал, так как плохо обращался с родителями.
Предположительно работник больницы был убит стулом. В больнице рассказали, что тело нашла медсестра в одной из палат.
В свою очередь блогер Алексей Тармуйзин пишет, что подозреваемый - Евсейчев Иван Викторович. Родился 26 августа 1999 года.
"Около 4 утра сбежавший из психбольницы пациент забил металлической ножкой стула сотрудника медучреждения. По информации оперативников, мог выдвинуться в сторону Кривого Рога или Николаева", - написал блогер.
Ранее сообщали, что в Николаеве сотрудники полиции раскрыли резонансное убийство - сын убил и расчленил свою 56-летнюю мать. На свалке была обнаружена часть женского тела. Жертву идентифицировали - ею оказалась 56-летняя жительница Центрального района Николаева.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Многие ученые и художники утверждают, что изображения помогают заглянуть в душу человека и сделать выводы о его складе ума
Наше поведение, привычки и неосознанный выбор могут многое о нас рассказать
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Это тест покажет неожиданную информацию, спрятанную в вашем подсознании
Чому цього року нас назвали найнещасливішою нацією у Європі і як батьківщина Санта Клауса стала найкомфортнішою у світі?