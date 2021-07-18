Из областной психоневрологической больницы, расположенной под Кривым Рогом в селе Гейковка, 18 июля сбежал один из пациентов, убив медбрата. Об этом сообщает "Первый Городской" со ссылкой на полицию.

Тело 54-летнего медбрата нашли в больнице около 4 часов утра. Сбежавшему пациенту, которого подозревают в убийстве - 21 год. Он страдал психическим заболеванием, отличался жестокостью и агрессивностью. В больницу попал, так как плохо обращался с родителями.

Предположительно работник больницы был убит стулом. В больнице рассказали, что тело нашла медсестра в одной из палат.

В свою очередь блогер Алексей Тармуйзин пишет, что подозреваемый - Евсейчев Иван Викторович. Родился 26 августа 1999 года.

"Около 4 утра сбежавший из психбольницы пациент забил металлической ножкой стула сотрудника медучреждения. По информации оперативников, мог выдвинуться в сторону Кривого Рога или Николаева", - написал блогер.

Ранее сообщали, что в Николаеве сотрудники полиции раскрыли резонансное убийство - сын убил и расчленил свою 56-летнюю мать. На свалке была обнаружена часть женского тела. Жертву идентифицировали - ею оказалась 56-летняя жительница Центрального района Николаева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.