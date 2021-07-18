Афера з "Еліта-центром". Банкрутство гіганта "Укрбуду". І непідйомна іпотека. Ще кілька років тому ці фактори зупиняли українців від купівлі квартир. А пандемія ситуацію ще погіршила.

Продажі квартир впали, ціни зросли. І навіть послаблення карантину і державна іпотека не вплинули на вартість квадратних метрів. Житло по всій Україні дорожчає.

Що буде далі? Чи варто зараз вкладатись у нерухомість? І як нові податки можуть зробити квадратні метри вже не золотими, а діамантовими - розкаже Анна Філь.

Власна квартира. Чимало для кого - недосяжна мрія

Влітку на ринку нерухомості традиційний період затишшя, але цьогоріч не зовсім так. Житло будується, а українці активно його купують, бо раптом дешевше вже не буде? Та чи варто поспішати і просто зараз вкладати все у квартиру?

Попит нині дійсно чималий. І інвестиція в квартиру, за словами експертів, сьогодні - найпопулярніше капіталовкладення.

Анатолій Топал, керівник ГО "Асоціація професійних управляючих нерухомістю":

Ми можемо з вами вийти на вулицю, зупинити любу людину і сказати у тебе є 50 тисяч, куди вкладешся - 90 відсотків скаже куплю квартиру чи будиночок.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Українцям немає куди інвестувати свої заощадження. Альтернатива така - це або облігації державні оці ОВДП славнозвісні, або нерухомість. В нас немає на жаль ринку цінних паперів, ми не можемо купувати зараз акції чи облігації великих українських підприємств.

Найчастіше українці купують невелике бюджетне житло - одно- і двокімнатні квартири. Ми оглядаємо саме таку оселю у спальному районі столиці.

Однокомнатная квартира 42 метра на данный момент - эта квартира может стоить порядка 74 тысяч долларов из-за чего сформировалась такая цена, во-первых, люди не хотят заниматься ремонтом квартир, хотят сразу такую оборудованную чистую свежую квартиру в новом доме.

Без меблів і ремонту - на третину дешевше. На цінник впливає ще й локація: у столиці традиційно дорожчі метри біля метро.

Олена Гайдамаха, голова правління Київського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України:

Спрос достаточно высокий и плюс постоянная тенденция идет роста цен, на сегодняшний момент цены растут как я говорю - как осенью грибы.

Останнім часом побільшало іпотечних програм і це теж дещо підігріває попит. Є варіанти від банків, а є й від держави - так звана іпотека під сім відсотків. Від березня скористалися нею трохи більше як півтисячі українців. Олександр - один зі щасливчиків.

Проходите пожалуйста, это супруга Яна. Здравствуйте! - Доброго дня, дуже приємно. - Мы сейчас в процессе окончания ремонта осталось кажется так совсем ничего осталось.

Олександру і Яні банк позику погодив одразу, бо обоє працюють, ще й офіційно. А от з житлом довелося поморочитися. Аби отримати кредит насамперед треба, щоб квартира була не старшою трьох років. Подружжя має ще десятирічного сина, тож утрьох могли претендувати максимум на 80 квадратних метрів іпотечного житла. Та коли знайшли ідеальну квартиру під державну програму, забудовник - несподівано підняв ціну.

Олександр Славський, учасник іпотеки:

Когда мы начали общаться с менеджером она сообщила нам что при ипотеке стоимость будет выше на 10 тысяч долларов.

Зрештою, зупинились на квартирі в передмісті Києва. У червні почали ремонт, нині вже готуються до переїзду. Щомісяця тепер треба віддавати близько 10 тисяч гривень протягом 20 років.

Олександр Славський, учасник іпотеки:

Пока что вижу одни плюсы, потому что оформить было легко. Если человек берет ипотеку, подходит по всем параметрам то вообще без проблем то дают каждому кто подходит под программу.

Дешеву квартиру можна взяти й напряму у забудовника, на етапі спорудження об'єкта. Але таке житло ще треба встигнути придбати.

Сергій Бурлаков, радник президента будівельної компанії "Київміськбуд":

Если говорить о жилье эконом и комфорт класса, можно констатировать что квартиры на момент сдачи дома уже практически все распроданы.

Та ще кілька років тому інвестиція в нерухомість була справжньою рулеткою, де шанси отримати квартиру складали 50 на 50. спершу довіру підірвала "Еліта-центр". Далі крах "Укрбуду" до 2019 найбільшої будівельної компанії в країні. Сьогодні ж забудовники переконують - попит на первинному ринку відновився. Утім будувати стає все дорожче.

Олексій Асмолов, виконроб:

Арматура подорожала в два раза за последние полгода, и цемент, который участвует в бетоне он тоже подорожал в несколько раз, то есть строительство не дешевеет.

Сергій Бурлаков, радник президента будівельної компанії "Київміськбуд":

Стоимость стройматериалов в себестоимоти строительства это 50-60 процентов. Поэтому, конечно же, даже Киевгосртрой который достаточно редко повышал цены, в этом году уже несколько раз это сделал и возможно придется подымать еще.

Експерти кажуть і про ще одну тенденцію, яка штовхає ціни вгору так званий "варшавський синдром". Називається так, бо українські будівельники масово їдуть у Польщу.

Анатолій Топал, керівник ГО "Асоціація професійних управляючих нерухомістю":

Вартість кваліфікованих робочих рук зростає. зростає навіть не по рокам, а щомісяця. і з метою, щоб зберегти ці кваліфіковані робочі руки щоби дати якість будівництва забудовники будуть платити їм більше.

От тільки поки що платять не всім. Анжела родом з Краматорська, 26 років пропрацювала облицювальником. Перебралася до Києва в пошуках роботи, мріє про власне житло в столиці. Заробляє щомісяця від 10 до 20 тисяч гривень

Анжела, будівельниця:

Возвращаться в Краматорск - мне там делать нечего, даже если я там продам свое жилье, здесь я ничего не куплю и накопить я здесь не могу, жизнь дорогая, продукты дорогие, жилье дорогое съемное.

Колеги підказали вихід - заробітки в Польщі. Нині Анжела чекає на робочу візу.

Анжела, будівельниця:

По специальности еду, обещают в два раза больше чем здесь. Оплата стабильная, хватает выслать денег, хватает отложить, хватает зубы починить.

Але дорожчає не лише первинний ринок, а й вторинний. Цьогоріч ціни вже злетіли на 7%.

А на додачу уряд приготував ще й неприємний "бонус" податки на нерухомість збираються підвищити. Відповідний законопроект Кабмін вже подав в раду. В першому читанні його ухвалили, у вересні - готуються розглядати в другому. Пропонують обкласти забудовників додатковим 20 відсотковим ПДВ. В уряді запевняють так змусять платити тих, хто ухилявся від податків. А на ціни, запевняють, нововведення не вплинуть.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики:

Ціни на ринку утворюються зі співвідношення попиту і пропозиції, якщо ми візьмемо ціни на нерухомість при однаковій плюс мінус собівартості на житло в Київській області, то це ціни від 17 тисяч грн за метр до 120 тис грн за метр і жодне оподаткування не впливає на цю вартість.

Утім економічні експерти в один голос твердять - саме рядові покупці квартир зростання цін точно відчують.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Тенденція що до кінця 2021 року без всяких додаткових податків, ціна на первинному ринку зросте на 10 відсотків. І якщо ведуться ще додаткові податки, якщо введеться ПДВ, то відповідно це ще плюс 20 відсотків, якщо введеться 18% ПДФО, то, наприклад якщо ви купляєте квартиру в людини, а це в неї вже третя квартира в році, то вона заплатить більше податку на доходи фізичної особи і перекладе його частину або спробує перекласти на вас як на покупця.

Сергій Бурлаков, радник президента компанії "Київміськбуд":

Для маленьких компаний это вообще беда, не исключено, что некоторые вообще могут рухнуть и дома будут просто недостроены.

Тож фахівці радять - чекати кращих часів на ринку нерухомості сенсу немає.

Анатолій Топал, керівник ГО "Асоціація професійних управляючих нерухомістю":