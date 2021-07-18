По селищу гатили з такою силою, що снаряди ледь не влучили в хімічний завод

Один з найгарячіших тижнів на фронті. Десять поранених. Один загиблий. Дісталось і мирним селам та містам. Найбільше Нью-Йорку. По селищу гатили з такою силою, що снаряди ледь не влучили в хімічний завод. Якби це сталось - обидві лінії розмежування чекала б техногенна катастрофа. Як тримаються наші військові? І як живуть люди по сусідству з війною, розкаже наш воєнний кореспондент Руслан Смєщук.

На термометрі плюс тридцять п'ять. Тож під бронежилетом, немов плавишся. І зняти його не можна. Кожен день обстріли. Спекотний Східний фронт, на якому вже другий тиждень загострення.

Костянтин, військовослужбовець ЗСУ:

Врятував життя нашому солдату. Звісно що він вже не приходний, але головне, що хлопець жив. і ось такий прилад за допомогою якого ми ведем спостереження - трубка розвідника. Тобто ведеться спостереження завжди з укриття.

Це армійські позиції під Попасною, Луганщина. Останні дні вони під вогнем протитанкових керованих ракет. Звісно, танків тут немає, але цими комплексами досить зручно знищувати спостережні та вогневі пости. Так звані "кукушки".

Костянтин, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони запустили ракету по нашей кукушке - звідти ми вже давно спостереження не ведемо - але вони того не знали. а до цього пустили три ракети по наших розвідниках.

Після обстрілів вояки збирають усе, що прилітає. Такий ось смертельний врожай.

Для того, щоб зрозуміти щільність ворожого вогню треба подивитися сюди. Залишки мін ПОМ-2, реактивні гранати це все залізячча вояки назбирали всього за тиждень на своїх позиціях.

Але керовані комплекси - ПТУРи - не найважче з чого тут стріляють. Весь тиждень ворог застосовував важкі гармати та гаубиці. В понеділок під артилерійським вогнем опинилися армійські позиції під Тарамчуком. Це селище між Донецьком та Волновахою.

Але найбільших втрат ворожа артилерія завдала - в Луганській області. У вівторок кілька десятків гаубичних снарядів вдарили по наших позиціях біля Кримського.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Обстріл був спланований, тому що на протязі тижня вони проводили розвідку безпілотниками.

Один український військовий загинув. Ще четверо бійців зазнали поранень. Їх евакуювали до Харкова санавіацією.

Сергій Шипілов, провідний хірург Харківського військово-медичного госпіталю:

Вони отримали акубаротравму та чисельні осколкові поранення м'яких тканин кінцівок, і один поранений на штучній вентиляції легень у важкому стані. Видалили осколки, зашили легеню.

У середу на цьому ж напрямку, поранили ще двох українських бійців. Та найбільш резонансний обстріл ворог здійснив у четвер. Коли ракети полетіли на Нью-Йорк.

Середмістя Нью-Йорка, фронтового міста, якому нещодавно повернули історичну назву. Під прицілом гаубиць тут опинилась мирна вулиця.

Любов Толдикіна, жителька Нью-Йорка:

С полвосьмого стрельба была. Три раза. А потом такой звук пошел - сильный. Я сидела в беседке, перебирала огурцы на закупорку. Потом бац стало гореть, дым.

Найбільше постраждав будинок Олени.

Это настолько ее вырвало, что она аж сюда отлетела. Она вот тут стояла. Это ее так вырвало волной.

Під час обстрілу жінка ховалася за цим диваном. Каже: Так сильно по Нью-Йорку ще не гатили.

Олена Ротач, жителька Нью-Йорка:

Чтобы так конкретно на центральную улицу залетело - это так в первый раз. Вообще. Никто даже не ожидал, не думал.

І хоча на околиці періодично прилітає, центр Нью-Йорка війна досі оминала. Завдяки фенольному заводу єдиному на пострадянському просторі. Фенол небезпечна хімічна речовина. Якщо через обстріл станеться її витік - постраждають тисячі людей по обидва боки фронту.

Ворог бив із окупованої Горлівки.

Віталій Могила, представник спостережної місії:

Оце наслідки. Обстріл проводився з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння - це ствольна артилерія

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

Ще декілька прилетіло по наших позиціях. Один військовослужбовець зазнав опіків - зараз знаходиться в шпиталі.

Ворожі пропагандисти відкрито пишаються своїми атаками. І навіть виклали в інтернеті фрагмент обстрілу позицій під Нью-Йорком.

Про цей факт українські військові вже повідомили ОБСЄ. І в таких умовах по всій прифронтовій смузі живуть тисячі людей. І у всіх спільна біда. Чи не в кожній родині є загиблі, поранені близькі, друзі чи сусіди. А ті, кому вдалось вижити не приховують, їм нікуди бігти від війни.