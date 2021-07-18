Очікувано скандальною цього тижня стала спроба легалізації медичного канабісу. І очікувано безрезультативною. Аргументи прибічників легалайзу і про європейську практику, і про те, що не треба плутати медичну маріхуану - із наркотиками, і про те, що це дієві ліки для цілої низки хворих людей.

Аргументи противників - узаконення медканабісу не на часі. Бо містить більше ризиків, ніж шкоди. Та Яна Танчак таки знайшла у нас в Україні тих, хто вже легально вирощує марихуану. Хто і навіщо - дивіться далі.

Плантації конопель - в Україні!

В мире на сегодняшний день подобных сортов нет. І все цілком легально!

Нам не вірять, бачать зелений листочок все - наркота.

Чому в Європі медичний канабіс терапія, а в нас політична фобія?

Це відкриє новий ринок знову хтось когось повбиває.

Софійка любить борщ, чорнослив та помідори. А найбільше гратися та гуляти з мамою

Ця чотирирічна дівчинка з важкою формою церебрального паралічу стала символом законопроекту про легалізацію медичного канабісу.

Вікторія Мостовенко, мати Софійки:

Софія страждає на епілепсію від народження в наслідок пологової травми її видавлювали, там тягли вакуумом, щипцями витягували в тому пологовому буду їм "дякувати" все життя за це випробування.

Випробування важке. І для батьків, і для дитини. Напад епілепсії в Софійки може тривати до двох годин.

Вікторія Мостовенко, мати Софійки:

Її всю скручує в ліво вона там і рука все в ліву сторону вона прокушує язик, прокушує щоку, кров з рота ллється, це больові дуже судоми.

Аби полегшити цей стан, батьки перепробували з десяток препаратів. І більшість - мають невиправні побічні ефекти.

Вікторія Мостовенко, мати Софійки:

У Софії атрофія зорових нервів, побічна дія фенобарбиталу, погано триває голову зниження слуху побічна дія фенобарбиталу, себрил - це нирки, солі сульфатні в нирках

Тож ліки на основі конопель спасіння для родини. Вже як два роки спеціальна олійка завжди напохваті у Вікторії.

Вікторія Мостовенко, мати Софійки:

От тільки починається я даю - дві хвилини. Приступ ущух, максимум п'ять хвилин він такий дуже лайтовий, дитина не млява після цього, дитина активна.

Але щоб дістати ці ліки Вікторія фактично займається контрабандою. Замовляти в Україні препарат боїться. Тож просить друзів привозити з Європи. Одна баночка коштує 100 доларів. Її вистачає на півтора місяці.

Вікторія Мостовенко, мати Софійки:

По-перше, це лікарська рослина, по-друге, це 60 країн, протоколи, дослідження, ефективність, розвинуті країни доводять, а ми сидимо в підземеллі.

Німеччина одна з таких розвинутих країн. Препарати на основі медичного канабісу тут можна купити просто в аптеці. Легалайз із чіткими правилами тут відбувся чотири роки тому.

Неллі Шмахтін, фармацевт:

В нас є олія на основі конопель, чай з канабісу - це ви можете придбати вільно. Але якщо йдеться про саму траву чи сильнодіючі препарати - потрібен рецепт. При чому, спеціальний, за яким виписують наркотичні речовини.

Такі рецепти отримують переважно люди, які страждають від сильного болю. Наприклад, онкохворі. Рідше пацієнти з психічними розладами. І тільки якщо Інші методи терапії їм не допомогли. В аптеці, де працює фрау Неллі, медичного канабісу немає. Бо його замовляють персонально.

Неллі Шмахтін, фармацевт:

Спочатку, одразу після легалізації, був попит. Нині він майже нульовий. Одна-дві людини на рік. Принаймні, в нашій аптеці. Як в інших - я не знаю.

Дірок в законі, що відкривали б доступ до медичного канабісу людям, яким він потрібен Не для лікування, немає. Кожен виписаний лікарем рецепт - перевіряють страхові каси.

Георг Вурт, керівник "Німецької асоціації канабісу":

Мені невідомо жодного випадку, коли лікарі виписували б такий рецепт без причини. Були підозри щодо двох медиків, які призначали канабісу надто багато. Їх перевірили і все з'ясували.

Якщо донедавна в німецьких аптеках продавали лише імпортний канабіс, то зараз і власний. Маріхуану вирощують три компанії - під контролем держави.

Можливо, це для когось стане несподіванкою, але канабіс вирощують і в Україні. Щоправда, технічний. І нині на нього бум. Це інститут луб'яних культур у Глухові, на Сумщині. Йому вже 90 років. Тривалий час наука тут була занедбана. Через конвенцію ООН, яка 1961 внесла коноплі до наркотичних речовин. Та глухівським вченим вдалося вивести з десяток ненаркотичних сортів.

Українські науковці вивели унікальний сорт медичного канабісу. На це їм знадобилося кілька років. Ми перші журналісти, яким його презентують.

Пані Ірина майже щодня приїздить сюди на поле. Знає тут кожен кущ, а їх понад п'ять тисяч.

Ірина Лейко, завідуюча відділом селекції конопель Інституту луб'яних культур:

Это та самая техническая конопля, которая может использоваться на семена на волокно на масло в данной конопле повышенное содержание канабидиола, канабихромена или канабигерола.

Всі ці речовини, які називає пані Ірина майже не мають психотропної дії. Лише знеболюючу та розслабляючу. Саме вони й мають переважати в медичному канабісі. А в наркотичній "траві" більше іншої сполуки тетрагідроканабінолу. Це вона збуджує нервову систему. Раніше тут на полях бачили чимало охочих "покурити" їхній канабіс.

Сергій Ткаченко, директор Інституту луб'яних культур:

Та культура яка їм треба вона повинна бути схода на ялинку.

Технічна та медична за формою на ялинку зовсім не схожі.

Сергій Ткаченко, директор Інституту луб'яних культур:

Якщо скурити скирду оцієї вот речовини то ви нічого не відчуєте в організмі. Це кажуть бувалі маріхуаншики.

Технічні коноплі цікаві - іншим.

Сергій Ткаченко, директор Інституту луб'яних культур:

Здесь мы видим это вот пять минут назад было простой соломой после уборки конопель за буквально пять минут, мы его превратили в обычное волокно.

З якого роблять утеплювачі і тканину. А ще з промислових конопель - виготовляють олію. Приміром, для салату. Який, до речі, ще можна притрусити насінням канабісу.

Якщо гастрономічні властивості маріхуани випробувала і я, то медичні - науковці перевіряють поки лише на собі.

Ірина, співробітниця Інституту луб'яних культур:

Потому что это не признано и сейчас не экстрагировать ни перерабытвать нельзя ничего нам не разрешено.

Легалізувати медичний канабіс депутати спробували цього тижня. Простимулювати їх під стіни парламенту вийшли пацієнти, і наша героїня Вікторія з маленькою Софією. Та законопроект Не підтримали:

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Зараз попробують відкрити маленьку щілину в яку потім зайдуть наркокартелі.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

Наша система судова і правоохоронна система не готова до легалізації канабісу до тоби щоби ми вирощували канабіс навіть в медичних цілях в Україні.

Аргументи проти легалайзу: відсутність контролю. Купити наркотики в Україні - і нині не проблема. Два кліки і вони вже в покупця.

Руслан Сушко, колишній старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС:

Звісно наркотиків побільшало в Україні, розвивається наука хімія.

Руслан Сушко 25 років пропрацював у правоохоронних органах. Був старшим слідчим із особливо важливих справ. І на своєму досвіді знає: наркоторгівлю - не здолати.

Руслан Сушко, колишній старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС:

В тебе перша ланка розповсюдження наркотиків, ти намагаєшся дослідити звідки воно походить. Переходиш на другу ланку. Вище піднявся - на тебе вже косо дивляться. На четвертій ланці ти вже зустрів чиновників. На п'ятій ланці ти вже зустрічаєш народних депутатів, на шостій ланці тобі вже кажуть дякуємо за службу і на тому все скінчається.

Знову підійти до легалізації медичного канабісу депутати обіцяють восени. Бо таких пацієнтів, як Софійка в Україні близько двох мільйонів людей. З законопроекту хочуть викреслити пункт про дозвіл щодо вирощування конопель в Україні. А дозволити лише імпорт готових препаратів і сировини.