Косулю, яку збила машина, врятували і виходжують на Харківщині. Тварину знайшли на узбіччі біля дороги та привезли до "Фельдман Екопарку" - там їй надали допомогу ветеринари і тепер це місце стане для неї постійною домівкою. І такий випадок - не єдиний. Історії врятованих - у наступному сюжеті.

Цей самець косулі ще побоюється людей і вчиться ходити на трьох ногах. Два тижні тому до "Фельдман Екопарку" його привезли місцеві жителі. Знесилену й поранену тварину підібрали на узбіччі дороги. Імовірно, її збила машина.

Володимир Сергієнко, ветеринарний лікар мультикомплексу "Фельдман Екопарк":

Тварина була знесилена, зневоднена, і було три переломи не тазовій правій кінцівці. Ми її на операційний стіл положили, так як потрібно було швидким часом ампутувати цю кінцівку, тому що вже перелом був старий, ми не могли її там забрати, щоб залишити.

Рана у врятованого вже загоїлася. Він обживається у вольєрі. У парку залишиться мешкати. Бо відпускати в дику природу скалічену тварину вже не можна.

А цю молоду косулю до екопарку також принесли люди. Знайшли в лісі. Подумали, що маля покинуте. Можливо, забирати цього малюка з дикої природи, кажуть зоологи, було й не варто.

Сергій Попов, начальник сектору копитних мультикомплексу "Фельдман Екопарк":

Выкормили его с бутылочки козьим молоком. Бывает ребенок остается сам, мама ходит, питается, возвращается, ребёнка кормит и переводит его с места на место.

У пориві допомоги маленьким звірятам, люди приносять до екопарку черепах, птахів, маленьких білченят.

Олександр Фельдман, засновник мультикомплексу "Фельдман Екопарк":

Начали только из города Харькова, из Харьковской области начали привозить животных, попавших в беду. Это кошки, собаки, лебеди, косули, черепахи. Мамы покупают с папами игрушки в зоомагазинах, морских свинок, черепашек. Дети перестают играться, везут все к нам. Переросло, стали со всей Украины везти. Что можем, мы приводим в порядок и выпускаем. Многие животные уже не могут вернуться обратно, они потеряли крыло. Потеряли ногу. И остаются здесь на пожизненное содержание.

Врятованих тварин, після реабілітації випускають у дику природу. Або ж їхнє потомство. Скалічений лелека в екопарку знайшов собі пару, і вже його діти - маленькі лелеки - полетіли на волю. Білок, черепах, птахів і кажанів випускати відносно легко. З більшими ссавцями та великими птахами - все не так просто.

Андрій Гапченко, науковий консультант мультикомплексу "Фельдман Екопарк":

Дикое животное у них свои законы поведения. Допустим, барсуков мы выпускали с согласия сотрудников парка Слобожанский. Поскольку там есть животное, с которым выпущенный барсук мог создать пару. Точно такая же участь будет ждать и нашего орлана. Потому что нам скажут, где можно его выпускать, есть ли там одиночные орланы. В первую очередь делается для создания пары.

"Фельдман Екопарк" співпрацює із заповідниками та з багатьма зоопарками України. Його засновник розповідає - робили це ще до створення самого мультикомплексу. Приміром, на початку двохтисячних привезли в Харків слониху Тенді.

Олександр Фельдман, засновник мультикомплексу "Фельдман Екопарк":

У нас в Харькове был слон он очень старый, он умер, и мы тогда за деньги фонда купили слониху в Одесском зоопарке, привезли ее, помогли ее устроить, привели в порядок слоновник. Сейчас об этом перестали вспоминать. Многие вещи, которые строятся сегодня за бюджетные деньги, можно построить создать за деньги неравнодушных харьковчан.

Загалом за десятиліття роботи у "Фельдман Екопарку" врятували та повернули в дику природу шість тисяч тварин з різних регіонів України. Є серед них і червонокнижні - байбаки, білохвості орлани, рожеві пелікани, чорні шуліки, сичі, сови. У центрі реабілітації рукокрилих врятували вже більше як 16 тисяч кажанів. Допомогли також близько 20 тисячам домашніх тварин.