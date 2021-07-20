Центр Киева заблокировали трамваи: что произошло [ Редактировать ]
Во вторник, 30 июля, в Киеве, на Подоле, на сотни метров образовалась "пробка" из трамваев. Больше десяти составов на маршрутах №14 и №18 оказались заблокированными.
Причиной этому стала авария, которая произошла на путях. На перекрестке возле улицы Студенческой столкнулись легковой автомобиль Suzuki и маршрутка №302. Пострадавших в результате ДТП нет.
Пробка из трамваев образовалась между остановками "Сквер Гейдара Алиева" и "Кудрявский спуск". Из-за этого осложнено движение автомобилей по направлению от Воздухофлотского моста на Подол.
В "Киевпастрансе" сообщили, что задерживается движение трамваев №14 и 18 по улице Глыбочицкая/Кудрявский спуск, в направлении Контрактовой площади. Из-за ДТП на место вызвали полицию.
Напомним, что в ночь на субботу под Ривне перевернулся автобус Киев-Вроцлав. Пострадали 14 человек.
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