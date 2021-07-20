Государственный совет КНР принял решение отменить штрафы за рождение третьего ребенка. Такое решение приняли в связи с большим процентов стареющего населения.

Таким образом, к 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.

Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах.

Отмечается, что в 1970-х годах на территории Китая началась государственная политика "одна семья - один ребенок". При этом в 2013 году было принято решение о том, что супруги могут иметь двух детей.

Читайте также, Верховный суд Израиля вынес решение о признании незаконным запрет однополым парам заводить детей с помощью суррогатного материнства. В то же время в Израиле однополым парам нельзя заключать брак, но он признается, если пара поженилась в другой стране.

Кроме того, почти 23 млн детей во всем мире пропустили в прошлом году плановую вакцинацию из-за пандемии. наблюдается "тревожное увеличение" числа детей с "нулевой дозой" - тех, кто не прошел ни одну вакцинацию.

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