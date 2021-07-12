В воскресенье, 11 июля, Верховный суд Израиля вынес решение о признании незаконным запрет однополым парам заводить детей с помощью суррогатного материнства.

В течение полугода парламент должен устранить ограничения, сообщает DW.

Отмечается, что соответствующий иск подали активисты более года назад.

"Мы не можем смириться с серьезным нарушением прав человека, которое длится, подтверждено существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства", - заявила судья Эстер Хают.

В то же время в Израиле однополым парам нельзя заключать брак, но он признается, если пара поженилась в другой стране.

Ранее мы писали о том, что в Китае семьям разрешат иметь троих детей. Отмечается, что этот шаг является попыткой остановить старение населения и снижение рождаемости, которое угрожает долгосрочным экономическим перспективам страны.

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