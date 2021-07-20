Заместитель руководителя офиса Европейского банка реконструкции и развития в Киеве Марк Магалецкий может быть причастен к манипуляциям как минимум с несколькими тендерами "Укрзалізниці", которые проводятся по правилам ЕБРР, пишет издание "Дело". Речь идет о потенциальной подтасовке результатов торгов на крупных проектах украинского железнодорожного монополиста.

"В 2019 году "УЗ", ЕБРР и Европейский инвестиционный банк объявили о готовности электрифицировать два участка железной дороги до Николаева - от станций Долинская со стороны Кропивницкого (148 км) и Колосовка со стороны Одессы (105 км). На эти цели банкиры суммарно выделили "УЗ" кредит на 366 млн евро. Тендер по отбору подрядчика для первой фазы проекта (Долинская) объявили в январе 2020 года. Открытие тендерных предложений произошло 4 декабря 2020 года: на тендер были получены 5 заявок от консорциумов и 1 - от самостоятельной компании", - пишет "Дело".

Ссылаясь на источник в "УЗ", "Дело" отмечает, что две компании, которые подали самые низкие ценовые предложения - китайская компания и азербайджанский концерн Atef, - не соответствовали ряду квалификационных критериев оценки, и Комитет по оценке тендерных предложений запросил подтверждение ЕБРР для присуждения контракта третьему участнику тендера с самой низкой ценой предложения - казахстанско-турецкому консорциуму компаний Integra Construction KZ и TasYapi, которые всем критериям оценки соответствовали.

"После обмена сообщениями между банком и комитетом в мае 2021 года ЕБРР подтвердил свое согласие по присуждению контракта Integra-TasYapi. Однако, как утверждает источник, в начале июля Комитет по оценке тендерных предложений "УЗ" резко изменил свою точку зрения на победителя и принял все невыполненные критерии азербайджанской Atef, признав ее победителем", - отмечается в публикации.

Ссылаясь на инсайдерскую информацию в "УЗ", издание пишет, что якобы указание сменить победителя и принять "непроходные" критерии дал куратор кредитов ЕБРР, замглавы представительства ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.

Вторая история, отмечается в статье, с его участием касается тендера в рамках проекта, по которому в 2019 году ЕБРР выделил "Укрзалізниці" 100 млн долларов США на модернизацию приоритетных железнодорожных линий, когда тендер выиграла немецкая Vossloh, обойдя поляков.

"После раскрытия предложений оказалось, что Vossloh вообще не указала в системе ЕБРР размер своего ценового предложения - везде стояли нули, - сообщило "Дело". - Ситуация с подачей иска в хозяйственный суд в Украине относительно результатов тендера, который проводит ЕБРР, - новшество для отечественной практики. Суд первой, а затем и апелляционной инстанции удовлетворил иск польской Plastwil частично, запретив "УЗ" заключать договор с немецкой Vossloh. Но при этом отказался обязывать госкомпанию подписывать контракт с поляками, поскольку речь идет о деньгах ЕБРР".