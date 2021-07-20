Медики выяснили, что популярная диета в основе которой лежит употребление большого количества варенных яиц может быть опасна для здоровья, передает newsyou.info.

Диетолог Эрин Палински-Уэйд говорит, что проблема диеты из вареных яиц в том, что она не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами.

Важно помнить, что, хотя яйца очень полезны для здоровья, они также являются источником холестерина и насыщенных жиров. Стоит обратить внимание на один из основных побочных эффектов употребления слишком большого количества яиц.

Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров является фактором риска сердечных заболеваний. Исследование 2010 года, опубликованное в Canadian Journal of Cardiology, показало, что люди, которые регулярно едят яйца, имеют почти на 20% более высокий риск возникновения сердечно-сосудистых проблем.

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