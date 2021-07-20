Справа Медведчука. Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на цілодобовий домашній арешт політика. Судді не встигли вивчити матеріали справи, а це 10 томів. Тепер до апеляції повернуться 30 липня.

Нагадаю, голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду.

До цього Печерський райсуд Києва продовжив політику цілодобовий домашній арешт до 7 вересня. Віктор Медведчук та його захист з цим не погоджуються. А всі звинувачення називають необгрунтованими і заполітизованими.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":