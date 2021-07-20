Апеляційний суд переніс слухання скарги на домашній арешт Віктора Медведчука [ Редактировать ]
Справа Медведчука. Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на цілодобовий домашній арешт політика. Судді не встигли вивчити матеріали справи, а це 10 томів. Тепер до апеляції повернуться 30 липня.
Нагадаю, голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду.
До цього Печерський райсуд Києва продовжив політику цілодобовий домашній арешт до 7 вересня. Віктор Медведчук та його захист з цим не погоджуються. А всі звинувачення називають необгрунтованими і заполітизованими.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
У нас достаточно доказательств опровергнуть все необоснованные обвинения выдвинутые прокуратурой У нас достаточно аргументов, чтобы бороться, с учетом нашей правовой системы, с учетом действующего законодательства - все что было до сегодняшнего дня было политически мотивированным. Я рассматриваю это не иначе как преследование, незаконное уголовное преследование, как результат действий узурпированной власти в нашей стране.
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