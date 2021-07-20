Півтори години засідання і жодного ухваленого рішення. Парламент сьогодні зібрався позачергово, і, як виявилося, аби провалити 10 постанов. Цими документами опозиційні фракції намагалися скасувати ухвалені раніше законопроекти. Чому розглянути їх вирішили саме зараз? Знає Анна Каменєва.

В залі зареєстровано 99 народних депутатів.

І це навіть не чверть депутатського складу. У такій кількості це скликання Верховної Ради - засідань ще не проводило. Одна з фракцій закликає і не проводити. Бо в залі має бути кворум хоча б 226 нардепів.

Розгляд законопроекту, не лише прийняття, а розгляд має здійснюватись повноважним складом верховної ради України.

В регламенті 2010, яким ми зараз користуємось, немає залежності повноважності верховної ради щодо кількості депутатів, які знаходяться.

Зала розділилася на два табори. Одні звинувачували інших у прогулі їхніх колег

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Коли депутати серйозно ставляться до своєї роботи, вони обов'язково не забувають що зараз ще не канікули, а ще зараз тиждень роботи в комітетах. Де слуги, друзі? Вони вже всі поїхали відпочивати.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Неповага до нас з вами, чомусь одні сидять в залі і намагаються відстоювати позиції, в тому числі позиції партій, а інші десь на морях.

А їм закидали блокування реформ.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Вони зараз збирають позачергове засідання, знаючи що вони витрачають мільйони коштів платників податків в пусту, тому що їхні постанови не будуть проголосовані.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Необхідності в наявності людей в залі не потрібна, тому що не треба голосувати за ці постанови. Якщо їх не розглядати, то тільки підписати судову реформу і реформу Укроборонпром буде можливо з 7 вересня.

Тож жодна із 10 постанов про скасування голосувань за реформу судів та Укроборонпрому - не набрала і чотирьох десятків голосів.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Якщо в цей час президент підпише ці законопроекти, в нас є повне право звернутися в Конституційний суд по кожному з цих законопроектів.

А в монобільшості вже придумали як ускладнити процедуру подачі таких постанов про скасування законів. Готують законопроєкт.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Щоб внести подібну постанову, треба зібрати колег з половини фракцій, наявних в парламенті. Їх 7 зараз, значить 3 фракції. І це має бути не менше ніж 45 депутатів.

Тож нардепи сьогодні таки поставили фінальний акорд п'ятої сесії. І можуть спокійно йти на канікули на півтора місяця.