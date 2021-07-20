Щонайменше сім ворожих обстрілів, в тому числі і з важких мінометів нарахували за сьогодні в штабі операції об'єднаних сил. Найгарячіше було вздовж лінії фронту під Донецьком. Під ворожим вогнем армійці біля Мар'їнки, Водяного та Авдіївки. Неспокійно також і під Горлівкою - щоденні обстріли в умовах сорокаградусної спеки. Руслан Смєщук побував на цих позиціях.

Із териконів можна бачити неконтрольовану Горлівку. Знизу густі хащі, майже джунглі. Це лінія фронту під Торецьком. Більшість панівних висот тут під контролем супротивника. Тож деякі сектори - під постійним ворожим спостереженням.

Деякі ділянки треба перебігати, адже їх прострілюють. Але от зараз температура повітря 40 у тіні, і бігати в таких умовах - це дуже специфічне задоволення. А вояки це роблять щодня по декілька разів.

І це в бронежилеті та шоломі, адже смертельна черга може пролунати щомиті. Через близькість ворога - автомати й кулемети тут стріляють щодня.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ситуація в принципі не змінна. Постійні обстріли і вдень, і вночі, і ввечорі.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

Кожен знав, куди він іде. Осознанно. Тим паче ми гірські штурмовики - це для нас звичайна справа.

Проте коли ворожий вогонь стає небезпечним - хлопці терплять не довго.

"Ден", військовослужбовець Збройних сил України:

Коли ворог активно кулеметні обстріли робить, то ми вже звичайно подавляємо.

Так і воюють. Але є серед цих хлопців на самісінькому нулі один - кому важче за всіх.

Це, як кажуть, музикальний суп - гороховий.

Ян кухар. І хоча він працює в укріпленні, де можна зняти шолом та броню, його, так би мовити, рубіж - найгарячіший.

Ян, військовослужбовець Збройних сил України:

Тут скажу чесно дуже спекотно. Я іноді виходжу на вулицю подихати повітрям. Бо в процесі стає дуже спекотно, під час готування разів з п'ять виходжу

Коли Ян виходить із бліндажу - поглядає в небо. Як і усі тут. Останнім часом активізувалася ворожа аеророзвідка. Тим паче, що під Горлівкою супротивник вже не раз скидав із дронів вибухівку.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Міна ПОМ, і скидали на місця, де наші хлопці ходять постійно. Тропа була розвідана, але ніхто не знає, що там після того могло бути. Так вони намагаються діяти.

Це, до речі, підтверджують і військові спостерігачі.

Віталій Могила, представник Спільного центру з контролю та координації:

Все частіше спостерігаються прольоти ворожих БПЛА над позиціями бійців, а також за позиції, ведуть постійно розвідку особового складу та техніки. Літають майже кожен день.

Окрім того, це може бути підготовкою до нових ворожих артобстрілів.