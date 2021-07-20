Води по коліна, коріння дерев - зі стін та гори сміття

Стометрове історичне підземелля руйнується в центрі Кропивницького. Його опорні стіни підмивають підземні води, а цегляну кладку нищить коріння дерев. Колись це був підвал комерційної будівлі, а нині підземелля Центрального скверу. І в мерії ніяк не визначаться, що з ним робити. Олена Бринза перевірила - в якому стані історичний підвал насправді.

Центральний сквер у Кропивницькому. Ще п'ятдесят років тому на цьому місці стояв двоповерховий будинок заможного купця Барського. Звели його на початку тисяча дев'ятисотих років.

Оцей будинок от, це й якому 50-х роках строїли, то ще він був. То єсть оце підвал якраз він був.

Саму будівлю ще добре пам'ятають старожили Кропивницького.

Василь Михайлович, житель Кропивницького:

В 1965 году я приехал с Первомайска Николаевской области. Магазин "Синтетика" находился вот как раз на этом углу, я помню как сейчас.

Наприкінці шістдесятих будинок знесли, а на його місці зробили сквер. І мало хто знає, що під землею сотні метрів підвалу його тодішня влада міста залишила. А нині комісія від міських чиновників перевіряє, у якому ж стані забуті підземелля.

Води по коліна, коріння дерев - зі стін та гори сміття.

Сергій Коваленко, керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кропивницької міської ради:

Сміття побутове спостерігаємо, осьо ми природнє явище і коріння від дерев ті, що находяться у верху вони проникають через земляну арочну кладку, відповідно що основа цього вона руйнується, є тріщини у цегляній кладці.

Такий стан підвалу - шлях до неминучого знищення. І лише питання часу, коли саме все обрушиться.

Сергій Коваленко, керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кропивницької міської ради:

Вода, земля зверху, навантаження земляне, яке не предназначене для цього, зелені насадження з їх вагою і поведінкою під час вітрів відповідно роблять коливання, вихитування, проростання, ось ми маємо корнівіща.

Однак, що робити з підземеллям: перетворювати на екскурсійну локацію чи віддати в оренду приватникам, у мерії і досі не визначилися. А доки там вирішують - комунальники залатали отвори, колишні вікна у підвал, щоб уберегти його від засмічення.