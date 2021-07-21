В США рыбу признали жертвой расизма [ Редактировать ]
В США служба охраны рыболовства и дикой природы переименовала пресноводного азиатского карпа, поскольку специалисты посчитали, что рыба оскорбляла и выставляла азиатов в "плохом свете".
Теперь рыба называется "агрессивный карп". Она живет на Среднем Западе и считается инвазивных видом пишет newsyou.info. Таким образом американские агентства по охране дикой природы хотят избежать конфликтов на расовой почве.
По мнению директора регионального отделения службы в районе Великих озер США Чарли Вулы, они нашли идеальный способ избежать недоразумений. "Мы хотели отойти от каких-либо сроков, которые выставляют азиатскую культуру и людей в негативном свете", - отметил он.
Начиная со 2 августа 2021 года группа Региональный координационный комитет планирует отказаться от названий четырех видов азиатского карпа.
В интернете информация о переименовании рыбы вызвала шквал шуток и критики со стороны американцев. По их мнению, скоро будут менять название черного кофе, мексиканской и китайкой пищи, а также коричневого сахара.
Пользователи сети напомнили, что рыба была привезена из Китая чтобы обслуживать местные ставки. Только потом она распространилась в реках.
Ранее сообщалось, что в США азиаты страдают от расизма американцев.
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