Поряд з Кримом військові тренувалися відбивати авіаційний удар противника [ Редактировать ]
Відбити авіаційний удар умовного противника - таке завдання стояло перед українськими військовими на адмінкордоні з Кримом. Там тренувалися бойові розрахунки зенітно-ракетних комплексів "Бук".
Підрозділ виконав багато-кілометровий марш. Розгорнув "Буки" на непідготовлених позиціях. В умовах, наближених до бойових, зенітники відпрацювали виявлення і супровід повітряних цілей. Маневри завершилися умовними пусками ракет.
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