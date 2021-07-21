СБУ підірвала сумку однієї з пасажирок літака [ Редактировать ]
Дев'ять затриманих рейсів і три сотні евакуйованих людей. А все через підозрілу сумку, яку залишила в терміналі Львівського аеропорту пасажирка, що прямувала до Туреччини.
Служба безпеки перевірила портфель детектором і той показав вміст вибухівки. Саперам довелося винести небезпечну річ за межі аеропорту - і підірвати. Зрештою виявилося - всередині був ноутбук. І жодних слідів вибухівки. Пасажирку з рейсу зняли. Та після розмови з поліцією жінка таки полетіла в Стамбул.
Тарас Сало, інспектор високотехнологічного управління поліції Львівщини:
За допомогою газоаналізатора показувало, що всередині можливо знаходяться вибухонебезпечні предмети. Предмет було дистанційно за допомогою роботизованого комплексу було евакуйовано у безпечне місце, де було його зруйновано заряду малої потужності.
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