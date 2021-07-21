Дев'ять затриманих рейсів і три сотні евакуйованих людей. А все через підозрілу сумку, яку залишила в терміналі Львівського аеропорту пасажирка, що прямувала до Туреччини.

Служба безпеки перевірила портфель детектором і той показав вміст вибухівки. Саперам довелося винести небезпечну річ за межі аеропорту - і підірвати. Зрештою виявилося - всередині був ноутбук. І жодних слідів вибухівки. Пасажирку з рейсу зняли. Та після розмови з поліцією жінка таки полетіла в Стамбул.

Тарас Сало, інспектор високотехнологічного управління поліції Львівщини: