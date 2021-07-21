Архітектурний шанхай. Саме так кияни називають засилля МАФів на вулицях. Вони псують вигляд столиці. Та й чимало з кіосків стоять у заборонених місцях. Тож як влада планує навести лад із МАФами? І як це роблять у Європі. Дивіться - далі.

Вулична МАФія всюди! В історичному центрі та на околицях. Біля метро і на зупинках. Та ліквідація кіосків щоразу перетворюється на бойовик. За якими правилами функціонують МАФи зараз? І що хочуть змінити в їхній роботі? І за якими правилами МАФи працюють у Європі.

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Кіоски різних калібрів та кольорів. Нові і геть іржаві. Які часто розростаються в цілі МАФові квартали. Архітектурний Шанхай - картина, знайома для всіх українських міст. У Києві таких ларьків близько восьми з половиною тисяч. І найбільше їх ось тут, біля метро.

Перекусити на ходу, випити кави або купити якусь дрібницю. МАФи це, звичайно, зручно. Але чи безпечно? За даними столичної влади, кожен сьомий кіоск у місті - нелегал. Тобто працює з порушенням санітарних норм і без документів. А щоб вести торгівлю законно підприємець повинен мати...

Роман Солодкий, юрист:

Документ, который называется информационный талон, и к нему договор. Согласно которого предприниматель за, допустим, один свой киоск он оплачивает паевой взнос, вот. Стоимость этого паевого взноса зависит от площади киоска, от вида его деятельности и места расположения.

Та з місцем розташування є проблеми. МАФи часто стоять на інженерних комунікаціях або біля виходів із того ж таки метро - заважають проходу людей. Або на перехрестях закривають огляд водіям. І все це порушення, наслідком яких має стати демонтаж.

Ось це, так звані, "кладовища МАФів". А насправді - штрафмайданчик, куди звозять демонтовані кіоски. І власник може звідси їх забрати, звісно, після сплати пені.

До речі, більшість киян за ініціативу прибрати кіоски, зокрема, з підземних переходів. Це дані соцопитування. 73 відсотки за демонтаж. І лише 9 процентів проти. А ще - більшість респондентів вважають, що МАФи псують зовнішній вигляд міста. Те саме - люди казали й мені.

Не очень, они как-то раздражают внешне, если бы они хорошо виглядели бы, проблем нет.

А от як влада хоче змінити правила для МАФів, розповім згодом. А поки що Олена Абрамович про те, чому в Європі - вулиці вільні від засилля кіосків.

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Для західних країн таке кіоскове засилля - дивина. У більшості столиць торгові точки біля метро й автобусних зупинок розташовані на першому поверсі навколишніх будівель. І жодних додаткових добудов чи прибудов.

Це вихід із метро в Брюсселі. Тут чимало простору навколо, велика квіткова клумба, велопаркінг і жодних кіосків. Відкрити кіоск, тут у Брюсселі, непросто. Місцева влада має чіткий перелік розташування МАФів зазвичай не більше одного на площу. Десь це кіоск із картоплею фрі. Десь преса чи квіти. Місто здає їх підприємцям в оренду на 5 років через відкритий конкурс. Ось, наприклад, які були умови для кейтерингових кіосків у двох парках.

Незалежно від того, чи це салат, суп, бутерброд або солодкі закуски, оператори кіосків мають надавати переваги брюссельським виробникам.

Обумовили конкурсом і години роботи кіосків. Дизайн погоджують із архітекторами міста. Й охочі зайняти якийсь МАФ часом чекають роками на конкурс. І брюссельцям це подобається, і бачити такі вулиці як в Україні, вони б не хотіли.

Нагромадження яток це негарно. Якщо людям треба щось купити вони можуть піти в магазин. Я багато подорожую, була в різних містах у Нідерландах, Бельгії, Німеччині, я не бачила там такого.

До чітких правил, як у Європі, прагнуть і в нас. Якими би мали бути МАФи в історичній частині, розповідає архітектор Гліб Ушаков.

Гліб Ушаков, доцент архітектурного факультету КНУБА:

Найкраще в історичних зонах це саме підземні, вбудовані в рельєф, ландшафт і в перші поверхи оточуючої забудови, що їх не було взагалі окремо розташованих. Бо це все-таки такий мінус цьому середовищу.

Привести всі кіоски в Києві до єдиного архетипу хочуть і в Київраді. Зокрема, пропонують чітко визначити зони, де МАФам не місце. Це, зокрема, і виходи зі станцій метро, і зупинки. А ще школи та перехрестя доріг. Самі ж дозволи на розміщення ларьків планують продавати лише через систему "Прозорро".