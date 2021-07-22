На западе Англии в графстве Глостершир на одном из полей был найден астероид, возраст которого превышает срок "жизни" Земли. Об этом сообщает пресс-служба Университета Лафборо.

Согласно оценкам экспертов, возраст камня может составлять 4,6 миллиарда лет и он может являться фрагментом космического мусора, сформировавшегося во время создания Солнечной системы. На Землю небесное тело могло попасть из пояса астероидов между орбитами Юпитера и Марса.

Внутренняя структура — хрупкая и неплотно связанная, пористая, с трещинами. Похоже, он не подвергся термическому метаморфизму. Это означает, что он находился там, за Марсом, нетронутым до того, как была создана какая-либо из планет. Это редкая возможность изучить кусочек нашего первозданного прошлого.

Отмечается, что материал, из которого состоит космический гость похож на плохо скрепленный бетон из частиц и пыли. В его составе присутствует оливина и листовые силикаты с минеральными включениями, которые также называются хондрами.

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Кроме того, на территории Великобритании упало небесное тело, ставшее первым в своем роде за последние 30 лет. Часть камня, весом всего 300 грамм, стала первой известной частью углеродистого хондрита, который когда-либо находили в Англии.

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