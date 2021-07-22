В Одессе горе-отец морил сына голодом для "духовного роста" [ Редактировать ]
В Одессе отец довел до истощения своего 16-летнего сына. Мальчик с обезвоживанием и дефицитом веса попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
На данный момент состояние ребенка оценивается как тяжелое. Его госпитализировали 19 июля.
Сообщается, что горе-отец сам обратился в больницу, когда его сын не мог уже пить воду.
Мужчина решил, что его сын должен ограничить себя в еде для духовного роста.
Отцу 16-летнего ребенка грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции уточнили, что ранее на семью не подавали жалоб относительно невыполнения своих обязанностей.
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