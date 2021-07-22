Первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой из России прибыл в Брест (Беларусь). Там будет проходить подготовка к совместным стратегическим учениям "Запад-2021".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Отмечается, что воинский эшелон прибыл на железнодорожную станцию Полонка.

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В Российской Федерации уточнили, что ближайшей задачей является "без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря".

В Минобороны Беларуси заявили, что "гостей в погонах встретили хлебом и солью", и происходило это под звуки военного оркестра.

Ранее сообщалось, что Германия введет санкции против России в случае агрессии против Украины.

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