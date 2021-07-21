В среду, 21 июля, представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш сообщил, что представитель России в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующие переговоры в Минске. В Киеве ответили отказом. Об этом он рассказал в Facebook.

Грызлов "неожиданно" предложил провести следующее заседание ТКГ, уже в очном режиме, в Минске… Странное предложение на фоне лидерства РФ в Европе по количеству заражений коронавирусом. А Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов этой заразы в Беларуси… Конечно, мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как, кстати, не воспылали таким желанием и представители ОБСЕ.

По его словам, следующее заседание ТКГ 26 августа проведет уже новый спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ в Украине, гражданин Финляндии Микко Киннунен.

Сегодня посол Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила своего сменщика.

Также Гармаш, добавил, что он приступит к исполнению обязанностей с 1 августа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.

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