Кирилловку атакуют торнадо, град и шторм (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 22 июля, в Кирилловке, которая находится на берегу Азовского моря, прошел сильный дождь с штормовым ветром и градом. Очевидцы, которые заметили небольшое торнадо над морем, показали видео непогоды.
По словам местных жителей и отдыхающих, небо затянуло тучами, сверкали молнии, был слышен гром.
В течение дня в Кирилловке и Бердянске сохранится такая неблагоприятная погода.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Кирилловке на Азовском море отдыхающих атакуют опасные насекомые - кольчатые сколопендры и морские блохи.
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