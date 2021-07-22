Непогода в Кирилловке / Фото: стоп-кадр из видео

В четверг, 22 июля, в Кирилловке, которая находится на берегу Азовского моря, прошел сильный дождь с штормовым ветром и градом. Очевидцы, которые заметили небольшое торнадо над морем, показали видео непогоды.

По словам местных жителей и отдыхающих, небо затянуло тучами, сверкали молнии, был слышен гром.

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В течение дня в Кирилловке и Бердянске сохранится такая неблагоприятная погода.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Кирилловке на Азовском море отдыхающих атакуют опасные насекомые - кольчатые сколопендры и морские блохи.

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