Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина (фото) [ Редактировать ]
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Россия экстрадировала в Беларусь чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, которого обвиняют в участии в акциях протеста против Александра Лукашенко. Об этом сообщает "Интерфакс".
Алексей Кудин - чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Беларуси. Титулованного бойца выдали Беларуси несмотря на то, что это запретил Европейский суд по правам человека. Адвокат спортсмена Мария Красикова заявила, что расценивает это как "похищение" и будет требовать привлечения к ответственности виновных.
Генпрокуратура Беларуси подтвердила "Интерфаксу", что "российское надзорное ведомство по просьбе Минска передало в Беларусь спортсмена Алексея Кудина". Фонд спортивной солидарности сообщил, что Кудин находится в СИЗО №1 в Минске.
Алексей Кудин рядом с ОМОНом
В Беларуси на Кудина заведено уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции или иному лицу, охраняющему общественный порядок. По этой статье спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы. Его обвиняют в том, что на одной из акций в августе 2020 года он применил силу в отношении сотрудника милиции.
При этом защита утверждает, что при задержании 10 августа на акции протеста в Молодечно Кудин был "жестоко избит". 21 августа спортсмена отпустили под домашний арест. 19 ноября его должны были судить по обвинению в применении силы к милиционеру, но в суд он не пришел. Оказалось, что он уехал из Беларуси.
Алексей Кудин на акции протеста
Кудина задержали в Москве в январе 2021 года по запросу Минска. Пока он был в российском СИЗО, он попросил убежища в России, но не получил ответа.
21 июля Европейский суд по правам человека постановил, что его нельзя экстрадировать в Беларусь из-за угрозы преследования и пыток. Несмотря на решение европейского суда, суд в России в тот же день признал законным решение Генпрокуратуры об экстрадиции.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что Беларусь попросила Россию экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш. Против народной артистки Беларуси завели два уголовных дела - по ч. 3 ст. 130 ("разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия") и ч. 2 ст. 368 ("публичное оскорбление президента"). Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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