Та в Україні досі вважають, що добудову газогону ще можна спинити. Як офіційний Київ відреагував на угоду щодо північного потоку? І яка країна виступила союзником України в цьому питанні? Яна Танчак розкаже.

Щє від початку будівництва другого "Північного потоку" офіційний Київ називав це гібридною війною Росії проти України, економічним тиском і потужною політичною зброєю. Це й не дивно. Україна є державою-транзитером.

За транспортування російського газу до Європи отримує близько півтора мільярда доларів на рік. Термін угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом" спливає 31 грудня 2024 року. І вже з перших хвилин 25 року Росія не може використовувати українську трубу.

І хоча США та Німеччина запевняють - транзит газу не закінчиться, Київ у це не надто вірить. Українські посадовці закликають зупинити добудову російського газопроводу. І накласти нові санкції.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради:

Звертаюся до Конгресу США послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудову та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", та розглянути можливість запровадження додаткових посилених санкцій проти юридичних та фізичних осіб, залучених до будівництва "Північного потоку-2".

Інструмент для протидії другому "Північному потоку" ще є, запевняє очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Нині він на переговорах у Вашингтоні.

Юрій Вітренко, глава НАК "Нафтогаз України":

Ми маємо потужну двопартійну і двопалатну підтримку! Наші американські партнери в Конгресі повністю поділяють позицію, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України. Відтак вони готові продовжувати спільно боротися проти цього російського проєкту.

В американсько-німецькій декларації так багато вже звичних фраз про підтримку, територіальну цілісність, російську агресію. Її текст нині вивчає вітчизняне МЗС. Але вже заявили хотіли б сильніших формулювань.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми наразі маємо багато запитань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики для України і країн Центральної Європи, пов'язані з "Північним потоком-2". Ми будемо розмовляти зі США і Німеччиною з цього приводу.

Oо стосується економічного блоку цієї заяви, ми вивчаємо все, що там викладено.

Опір "Північному потоку" Україна чинитиме не одна, а разом із Польщею. Уже навіть є спільна заява міністрів закордонних справ - Дмитра Кулеби та Збігнєва Рау.

Це рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом. Водночас воно збільшує можливості Росії чинити деструктивний вплив на безпекову ситуацію в Європі, поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС.

Головний дипломат Дмитро Кулеба разом із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком незабаром вирушають до Вашингтона. Готуватимуть зустріч президентів України та США. Вона запланована на 30 серпня. І "Північний потік-2" точно буде серед тем переговорів. Говоритимуть і про гарантії безпеки, протидію російській агресії та ситуацію в Чорноморському регіоні й на Донбасі.