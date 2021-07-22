Юрій Бойко закликав владу готуватися до третьої хвилі пандемії [ Редактировать ]
Не чекати осені і готуватися до третьої хвилі пандемії вже зараз - закликають в опозиції. І пропонують Уряду взяти на озброєння досвід іноземних країн, де розробляють стратегію боротьби із Дельтою.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
В первую очередь надо понимать и изучить сейчас как это происходит в других странах. И, конечно, готовить свою вакцину. Готовить кислород, готовить места в больницах, делать так, чтобы заранее запланировать ограничительные меры, а не потом, когда бухнет все это здесь. Поэтому это процедура, которая должна сегодня уже быть на повестке дня у всего правительства.
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