Не чекати осені і готуватися до третьої хвилі

Не чекати осені і готуватися до третьої хвилі пандемії вже зараз - закликають в опозиції. І пропонують Уряду взяти на озброєння досвід іноземних країн, де розробляють стратегію боротьби із Дельтою.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":