Политическое урегулирование конфликта на Донбассе - важнейшее условие для развития нашей страны. Без достижения мира мы не сможем стабилизировать ситуацию в экономике, обеспечить улучшение жизни украинских семей. Мир - это главный запрос общества, это то, чего хотят люди и за что выступает наша партия. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

В частности он отметил, что в последнее время переговорный процесс по политическому урегулированию застопорился.

"Работа в формате ТКГ все чаще скатывается к обмену обвинениями и пропагандистскими демаршами. Достигнутые договорённости под разными предлогами не выполняются. Действительно, возникла необходимость вдохнуть новую жизнь в минский процесс, и в этом больше всего заинтересована именно наша страна", – сказал политик.

Так, по его словам, участие США в спецмиссии, которую готовит Российская Федерация по урегулированию конфликта на Донбассе, стало бы существенным и эффективным шагом к прогрессу в вопросе мира.

"Это ключевое, чего нам надо ждать, и очень важно, чтобы это произошло. Такой формат существовал ранее. В частности, в рамках переговоров Волкер-Сурков было проделано много работы, была заинтересованность в результате. Я надеюсь, что, учтя прошлые ошибки, такой формат будет восстановлен и это позволит сдвинуть мирный процесс", – отметил парламентарий.

Сопредседатель партии подчеркнул, что ОП-ЗЖ, как последовательные сторонники мира, приветствуют любую инициативу, которая позволит ускорить достижение политических договоренностей и восстановить единство страны.

"Мы считаем, что и украинский парламент не должен быть пассивным наблюдателем. Наша фракция инициировала два постановления. Обращение к лидерам «Нормандской четвёрки» и постановление, направленное на поддержку выполнения Минских соглашений. К сожалению, провластное большинство отказалось их рассматривать", – сказал он.

Юрий Бойко считает, что украинской власти нужно найти в себе политическую волю, чтобы выполнить свое предвыборной обещание и принести Украине мир.

"Украинской власти не надо ждать, пока международные партнёры о чем-то договорятся. Нужно принимать решение, идти на компромисс и начинать переговоры со всеми сторонами конфликта. А если такой воли нет, то честно сказать об этом обществу, уйти в отставку и провести досрочные выборы", – резюмировал Сопредседатель ОП-ЗЖ.