В Киеве на улице Большая Васильковская мужчина на моноколесе не справился с управлением и упал на проезжую часть. Сам электротранспорт отлетел в сторону и повредил автомобиль Infiniti.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

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"Хотя на видео выглядит так, что с мужчиной, ехавшим на электротранспорте, все хорошо, но это не так. Когда прошел шок от ситуации, стало понятно, что травмы есть и пришлось вызвать медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По словам Билошицкого, многие киевляне выбирают электротранспорт, ведь он высокомобильный, относительно недорогой, экологический и дешевый в эксплуатации. Но вместе с тем, и очень небезопасный. Правового регулирования использования легкого электротранспорта нет, поэтому его пользователи довольно часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и подвергают опасности других участников дорожного движения, создавая аварийные ситуации.

Полицейский добавил, что сейчас продолжается работа по урегулированию нормативно-правовых аспектов по использованию на улично-дорожной сети новейших средств передвижения.

Он также напомнил, что владельцам электротранспорта стоит быть максимально внимательными и осторожными, и заботиться о своей безопасности:

✔️пользоваться шлемами, наколенниками и другими индивидуальными средствами защиты;

✔️следить за дорожным покрытием, препятствиями;

✔️быть заметными и надевать светоотражающую одежду.

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