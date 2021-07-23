Как и каждый год летом, медузы приплывают погостить у берегов моря. Однако, даже плавать с ними рядом может оказаться опасным! Дерматологи рассказали, как оказать первую помощь, если не повезло быть ужаленным этим морским обитателем.

В первую очередь сразу после контакта тела с медузoй это место надо намазать гормональной мазью и выпить таблетку антигистаминного (противоаллергенного) препарата. В некоторых тяжелых случаях контакт с медузой может вызвать сильный ожог, вплоть до рубца, а также системную аллергическую реакцию. При таком ответе организма, просто необходимо срочно обратиться в врачу.

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В местах, где видно большое скопление медуз, настоятельно не рекомендует плавать.

Самое опасное в этой ситуации - не делать ничего, поскольку реакция организма может быть самой разной. Чтобы ситуация не усугубилась, нужно использовать медикаменты.

Также, обязательно следует избегать цветных медуз и тех, которые имеют длинные щупальца, - они наиболее опасны для человека.

Ранее мы писали, что в Кирилловке фиксируют нашествие медуз. Из-за этого отдыхающим практически невозможно купаться в море.