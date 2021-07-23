В Киеве изъяли партию героина на миллиард гривен (фото) [ Редактировать ]
Источник: Офис генерального прокурора
В Киеве в ходе спецоперации задержали организаторов контрабанды героина из Ирана. Правоохранители изъяли партию наркотика на сумму более чем на 1 млрд гривен. Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Задержали двух братьев - граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в нашу страну. Они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину.
Преступники сбывали тяжелые наркотики на территории нашего государства, в том числе во временно оккупированном Крыму. Мелкие партии героина они контрабандой переправляли в страны Европейского Союза.
Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы потом завозить наркотики.
Правоохранители проконтролировали поставку партии героина из Ирана в Украину. Злоумышленники привезли наркотики в грузовом автомобиле на склад в Киеве. Прятали дурман в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича. В ходе обыска изъято 1159 брикетов с героином.
Организаторов канала контрабанды задержали неподалеку от склада. В ходе осмотра, в двух чемоданах у них нашли и изъяли пять брикетов с 1550 граммами героина.
Общий вес изъятого наркотика - более 368 килограмм, по ценам черного рынка он стоит более миллиарда гривен.
Как сообщали "Подробности", под Николаевом полиция накрыла крупную плантацию наркотиков. Среди прочего нащшли 8 кг готового к употреблению каннабиса на 8 млн грн.
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