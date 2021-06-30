В Украине граждан Турции задержали с рекордной контрабандой героина [ Редактировать ]
В Украине будут судить четырех граждан Турции за контрабанду рекордной партии героина. Сумма контрабанды на "черном рынке" составляет 2,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Турции по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, обвиняемые ввезли в Украину из Пакистана героин под видом партии риса, чтобы затем переправить его в Европейский Союз.
"Во время обыска складов во Львове правоохранители выявили одну тонну героина, примерная стоимость которого по ценам черного рынка составляет около 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили контрабанду сигарет на миллионы.
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