В Украине будут судить четырех граждан Турции за контрабанду рекордной партии героина. Сумма контрабанды на "черном рынке" составляет 2,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Турции по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, обвиняемые ввезли в Украину из Пакистана героин под видом партии риса, чтобы затем переправить его в Европейский Союз.

"Во время обыска складов во Львове правоохранители выявили одну тонну героина, примерная стоимость которого по ценам черного рынка составляет около 2,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили контрабанду сигарет на миллионы.

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