Франция потребует отрицательный результат теста на коронавирус, не старше 24 часов. Такие меры направлены на невакцинированных путешественников из Британии и пяти стран ЕС - Кипра, Греции, Нидерландов, Португалии и Испании.

Ранее требование о тесте составляло 48 часов для Великобритании и 72 часа для других стран.

Полностью вакцинированные лица с подтверждением прививки препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), освобождаются от этого правила.

Сейчас 7 дней - это минимальный срок, разрешенный с другой дозы для путешественника, а не 14 дней.

Франция также расширила свой красный список стран с высоким риском до 28: для посетителей с "красных" стран разрешаются только необходимые путешествия.

Отметим, 15 июля, Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц Европейского Союза во время пандемии коронавируса. В список была добавлена Украина.