Франция ужесточает правила въезда [ Редактировать ]
Франция потребует отрицательный результат теста на коронавирус, не старше 24 часов. Такие меры направлены на невакцинированных путешественников из Британии и пяти стран ЕС - Кипра, Греции, Нидерландов, Португалии и Испании.
Ранее требование о тесте составляло 48 часов для Великобритании и 72 часа для других стран.
Полностью вакцинированные лица с подтверждением прививки препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), освобождаются от этого правила.
Сейчас 7 дней - это минимальный срок, разрешенный с другой дозы для путешественника, а не 14 дней.
Франция также расширила свой красный список стран с высоким риском до 28: для посетителей с "красных" стран разрешаются только необходимые путешествия.
Отметим, 15 июля, Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц Европейского Союза во время пандемии коронавируса. В список была добавлена Украина.
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